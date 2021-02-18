Beşparmaklar beyaza büründü

Hava sıcaklığı düştü, yılın ilk karı Beşparmak dağlarına yağdı

Hava sıcaklığı düştü, soğuk havanın etkisiyle senenin ilk karı yüksek kesimlere yağdı.Dün akşam yüksek kesimlerde kar yağışı meydana geldi.Kar yağışı, Beşparmak dağları boyunca Büyükkonuk, Balalan, Alevkayası, Görneç, Taşkent ve Kantara arasında etkili oldu. Bazı vatandaşlar, Beşparmak Dağları’na düşen karı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.Görneç muhtarı Nevzat Akçagil, kar fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.Akçagil, senenin ilk karının Görneç köyünün yüksek dağlık kesimlerine düştüğünü duyurdu. Akçagil'in paylaşımı şöyle:Senenin ilk kar'ı Görneç köyümüzün yüksek dağlık kesimlerine düştü. Alevkaya bölgemizi de etkileyen kar, heyecanı ve sevinci da beraberinde getirdi.Kar'ın bereketi ve bereketiniz bol olsun.”Öte yandan Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arasının yolda meydana gelen buzlama nedeniyle bir süreliğine trafik akışına kapatıldı.Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kar yağışının ardından fırtına beklendiğini kaydetti. Buran, bugün sabaha kadar fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirtti.Buran, hafta boyunca yağış beklenmediğini, bugünden itibaren dört gün boyunca sabah saatlerinde hafif don olayı olacağını, sıcaklığın da tedricen artarak, 11-14 derece dolaylarında seyredeceğini ifade etti.Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, önceki gün sabah 08.00’den dün sabah 08.00’e kadarki dönemde en çok yağışın Tatlısu’da kaydedildiği bildirildi.Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:“Tatlısu 24 kg/m², Esentepe 21 kg/m², Dipkarpaz 14 kg/m², Mallıdağ 12 kg/m², Sipahi,Yenierenköy,Alevkaya,Mehmetcik,Girne 10 kg/m², Çayırova, Zafer Burnu, Boğaz, Geçitkale, Karaoğlanoğlu 9 kg/m², Çamlıbel, Salamis, Gönendere, Güzelyurt 8 kg/m², Mağusa, İskele, Koruçam, Alayköy 7 kg/m²Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildi”GÜNEY KIBRIS’TA BAF’A KADAR KAR YAĞDIGüney Kıbrıs’ta da etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle başta Trodos Dağı olmak üzere Baf ilçesinin dağlık alanlarına kar yağdığı bildirildi.Baf’ta bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve yollar beyaza büründü.Bu arada Trodos’taki kar kalınlığının 14-15 santimetreye ulaştığı belirtildi.ak dağlarının yamaçlarındaki Görneç köyünün üzerindeki dağlık alanda da kar yağışı etkili olduYedikonuk Balalan yoluYedikononuk ile Balalan köyleri arasındaki anayolda kar yağışı nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapatıldı