Eski Mağusa-Lefkoşa anayolu ilgi bekliyor

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, sürekli kullandıkları eski Mağusa-Lefkoşa anayolunun bir kısmının beton mikserlerinin yola döktüğü betonlardan dolayı çok bozulduğunu dile getirerek bu konuda yetkililere çağrıda bulundular.



Mağusa bölgesi sakinleri geçtiğimiz hafta Türkiye ile yapılan anlaşma sonrasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları’nın ülke çapında bir bakım onarım seferberliği başlatacağını açıkladığını belirterek “Karayolları Dairesi’nin bakım onarımına inşallah Mağusa’da Ten Ten karşısında beton mikserlerinin berbat ettiği ve sürücülere zor anlar yaşattığı bu beton artıklarının temizlenmesi de eklenir” dediler.

Yıllardır bu yolun durumu ile ilgili çalmadıkları kapı, şikayet etmedikleri merci kalmadığını belirten bölge sakinleri yolda adeta beton set oluştuğunu ifade ederek, bu yolun kazınarak yeniden dökülmesinin şart olduğunu sözlerine eklediler.

