banner583
banner590
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
5 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
27 0
 
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
25 0
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
14 0
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
54 0
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
19 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
830 0
banner529
banner570

Eski Mağusa-Lefkoşa anayolu ilgi bekliyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, sürekli kullandıkları eski Mağusa-Lefkoşa anayolunun bir kısmının beton mikserlerinin yola döktüğü betonlardan dolayı çok bozulduğunu dile getirerek bu konuda yetkililere çağrıda bulundular.

Eski Mağusa-Lefkoşa anayolu ilgi bekliyor
banner601
 
Mağusa bölgesi sakinleri geçtiğimiz hafta Türkiye ile yapılan anlaşma sonrasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları’nın ülke çapında bir bakım onarım seferberliği başlatacağını açıkladığını belirterek “Karayolları Dairesi’nin bakım onarımına inşallah Mağusa’da Ten Ten karşısında beton mikserlerinin berbat ettiği ve sürücülere zor anlar yaşattığı bu beton artıklarının temizlenmesi de eklenir” dediler.
Yıllardır bu yolun durumu ile ilgili çalmadıkları kapı, şikayet etmedikleri merci kalmadığını belirten bölge sakinleri yolda adeta beton set oluştuğunu ifade ederek, bu yolun kazınarak yeniden dökülmesinin şart olduğunu sözlerine eklediler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.