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Beşparmak Düşünce Grubu, Holguin ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve heyeti, Beşparmak Düşünce Grubu’nu (BPG) ziyaret etti.

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Beşparmak Düşünce Grubu, Holguin ile görüştü
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Beşparmak Düşünce Grubundan verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında BPG Genel Koordinatörü Yalçın Vehit, Holguin'e yeni görevinde başarılar diledi ve Kıbrıs sorununa ilişkin BPG'nin görüşlerini paylaştı.
Vehit, BPG'nin "Federal çözüm modelinin Kıbrıs için neden uygun olmadığını ve müzakereler için ortak zemin oluşturulamadığını" açıklayan ortak görüş metnini de  Holguin'e sundu.
BPG üyeleri de toplantıda hazır bulunarak Kıbrıs sorununa ilişkin kendi görüş ve değerlendirmelerini dile getirdiler.
Toplantıda, BPG Genel Koordinatörü Yalçın Vehit'e, Hakkı Atun, Ergün Olgun, Işın Ramadan Cemil, Cahit Atasoy, Hasibe Şahoğlu, Hatice Özlerşahin ve Mert Özdeş eşlik etti.
 
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