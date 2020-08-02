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Beş pozitif vaka da Kuzey'den

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Sağlık Bakanı, son 24 saatte yapılan test sayısının 1531 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı

Beş pozitif vaka da Kuzey'den

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1531 olduğunu, 5  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını, bu süre zarfında karantina da gözetim altında tutulduklarını açıkladı.

2 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1531

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 72.985

Toplam Vaka Sayısı- 151

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 27

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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