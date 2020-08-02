banner411
banner69
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
106 0
"Elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız"
6 0
 
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
31 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
17 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
49 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
38 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
302 0
banner460

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

banner476

Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam etme kararı alındığını duyurdu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönündekarar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Newton, KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Eddie Newton'un teknik direktörlüğü getirilmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da açıklama gönderdi.

Devre arasında bordo-mavili kulübe yardımcı antrenör olarak gelen Newton, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ayrılmasıyla takımın başına geçti.

48 yaşındaki teknik adam. ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçının yanısıra Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye kupası final karşılaşmasında takımın başında sahaya çıktı.

Kimlerle çalıştı?

Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli payı olan Newton, 12 yıldır yardımcı antrenörlük yapıyor.

Chelsea'de futbol oynayan Eddie Newton, Chelsea ve West Bromwich'te antrenörlük görevinde bulundu. .

Guus Hiddink, Villas Boas, Jose Mourinho, Di Matteo, Conte ve Frank Lampard'la çalışan Eddie Newton, scout şefliği de yaptı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.