Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam etme kararı alındığını duyurdu

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönündekarar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Newton, KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Eddie Newton'un teknik direktörlüğü getirilmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da açıklama gönderdi.

Devre arasında bordo-mavili kulübe yardımcı antrenör olarak gelen Newton, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ayrılmasıyla takımın başına geçti.

48 yaşındaki teknik adam. ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçının yanısıra Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye kupası final karşılaşmasında takımın başında sahaya çıktı.

Kimlerle çalıştı?

Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli payı olan Newton, 12 yıldır yardımcı antrenörlük yapıyor.

Chelsea'de futbol oynayan Eddie Newton, Chelsea ve West Bromwich'te antrenörlük görevinde bulundu. .

Guus Hiddink, Villas Boas, Jose Mourinho, Di Matteo, Conte ve Frank Lampard'la çalışan Eddie Newton, scout şefliği de yaptı.