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Berova ucuz atlattı

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, 007 makam aracı ile kaza yaptı. Araçtaki iki kişiyle birlikte Maliye Bakanı Berova hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Berova ucuz atlattı
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, 007 makam aracı ile kaza yaptı.
Kazada yaralanan 2 kişi ve Maliye Bakanı Berova, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun DAÜ kavşağında, 74 yaşındaki Fethi Avni Çaptuğ, yönetimindeki SZ 642 plakalı araç ile Lefkoşa - Gazimağusa Eski Anayolu üzerinden, DAÜ kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapıp sağa Lefkoşa istikametine dönüşe geçtiği sırada, o esnada Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden 45yaşındaki Aytaç Davulcu yönetimindeki Maliye Bakanlığına ait 007 plakalı makam aracının önünü tıkaması sonucu çarpıştı. 
Kaza sonucu 007 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Basın Danışmanı Özlem Sefer ile SZ 642 plakalı araç sürücüsü Fethi Avni Çaptuğ, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. 
 
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