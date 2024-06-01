Beratlı'ya son veda

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 72 yaşında hayata veda eden eski milletvekili, hekim, yazar, Doç. Dr. Nazım Beratlı Beratlı, sonsuzluğa uğurlandı

Eski milletvekili, hekim, yazar, Doç. Dr. Nazım Beratlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 72 yaşında yaşamını yitiren Beratlı için dün Cumhuriyet Meclisinde tören düzenlendi.

Beratlı, Meclis'teki törenin ardından Lefke'de defnedildi.

Törende, saygı duruşu yapıldı, Nazım Beratlı’nın özgeçmişi okundu.

Aile adına törende konuşan Uğraş Beratlı, “acımız büyük” dedi, ülke için çok önemli bir insanı kaybettiklerini söyledi, babası ile her zaman gurur duyduklarını, anısını her zaman yaşatacaklarını vurguladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Nazım Beratlı’nın ülkesi için çalışan, yardımsever, çalışkan, araştırmacı yazar kişiliğiyle ülkesine hizmet ettiğini söyledi.

Kaybının acı olduğunu, iz bırakan bir kişi olduğunu ifade eden Töre, Beratlı için rahmet ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Nazım Beratlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü duyduklarını ifade ederek, ailesine başsağlığı diledi, “mekanı cennet olsun” dedi.

Tatar, milletvekilliği de yapan Beratlı’nın araştırmacı, yazar, aydın, doktor kişiliğiyle ülkeye çok büyük bir değer kattığını ifade ederek, zamansız kaybettikleri Beratlı’nın anılarının, ülkeye bıraktığı eserlerle yaşatılacağını söyledi.

Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs’ta eşitlik temelinde varlığını sürdürebileceği tezine de son zamanlarda destek verdiğini söylediği Beratlı’yı rahmetle anan Tatar, ailesine de sabır ve başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından Nazım Beratlı’nın cenazesi önünde protokol sırasına göre saygı geçişi yapıldı ve tören tamamlandı.

