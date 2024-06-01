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Eski eşini darp etti

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Lefkoşa'da Eşref Erensu, ayrılmış olduğu ancak beraber yaşadığı eski eşini darp etti. Zanlının 2018 yılında eski eşine karşı "şiddet tehdidi" suçunu işlediği tespit edildi

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Eski eşini darp etti
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Eski eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Eşref Erensu dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının da eşinden şikayetçi olduğu, polisin eski eşe de dava okuduğu açıklandı.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lefkoşa'da Vergi Dairesi yolu üzerinde bir  araç içerisinde ayrılmış olduğu ancak beraber yaşadığı eski eşi isminin baş harfleri C. A. ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip eski eşine hareket ederek, cinsel tacizde bulunduktan sonra, müştekinin saçını çekip sol yanağına bir tokat vurmak suretiyle darp ettiğini anlattı.
Polis, aynı tarihte mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti.
Polis, C.A.’nın sağ omuz bölgesinde ve sol yanak bölgesinde kızarıklık olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Polis memuru, ayrıca zanlının da eşinden şikayetçi olması üzerine C.A. aleyhine “Darp ve İtale-i Lisan" suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini açıkladı. 
 Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve 2018 yılında eski eşine karşı "Şiddet Tehdidi" suçunu işlediğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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