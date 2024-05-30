Hayatını kaybeden eski milletvekili, araştırmacı-yazar, akademisyen ve tıp doktoru Nazım Beratlı için yarın Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek.
Meclisten yapılan açıklamamaya göre, tören, Meclis bahçesinde saat 10.30’da yapılacak.
Nazım Beratlı’nın ailesinden alınan bilgiye göre, Beratlı yarın öğle namazına müteakip Lefke’de toprağa verilecek.
Beratlı, 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den milletvekili seçilmiş, 2009 tarihine kadar Güzelyurt milletvekili olarak görev yapmıştı.