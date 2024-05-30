Başarı ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Paşaköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar otobüs şoförlüğü yapan ve çevresi tarafından çok sevilen, Paşaköy sakinlerinden değerli insan Kamil Başarı bugün sabah saatlerinden vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün Paşaköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Paşaköy Mezarlığı'na defnedilecek.



