Benzin zammına tepki

Benzin çeşitlerine 1 TL zam yapıldı. Bu değişiklikle birlikle 2024 yılının 5. zammı yapılmış oldu. Yapılan zamma isyan eden vatandaşlar sosyal medyada tepki yağdırdı

Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında yılın beşinci zammı yapıldı.

Benzin çeşitlerine yaklaşık 1 TL zam yapılırken, Euro diesel ve gaz yağına ise zam yapılmadı.

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 36,45 TL'den 37,45 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 37,45 TL'den 38,45 TL’ye yükseldi.

Eurodizel ve gazyağında ise rakamlar değişmedi; bu ürünlerin litresi 35,95 TL'den satılmaya devam edilecek.

En son 20 Mart'ta akaryakıta zam yapılmıştı.

20 Mart'ta dolar kuru 32,00 TL iken, bugün ise 32,48 TL'den işlem görüyor.

Aynı tarihte brent petrol 85,60 dolardan satılırken, bugün 87,00 dolara satılıyor.

31 Ocak'ta yılın ilk zammı,

14 Şubat'ta yılın ikinci zammı,

14 Mart'ta yılın üçüncü zammı,

20 Mart'ta yılın dördüncü zammı yapılmıştı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan benzine yapılan zamma vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkileri şöyle:



Gaye Kök:

Artık alışkanlık oldu ekmek benzin tüp her hafta zam yapmazlarsa olmaz zaten diğer ürünleri söylemeye gerek yok marketler her gün zam yapmaya alıştı döviz düştü bizdekiler inadına zam da zam



Ali Baysal:

Başbakan halkımız canını sıkmasın refahlayacak diye demeç verdiydi ferahlattı sağolsun.



Kısmet İzanoğlu:

Akıbetleri AKP gibi olacaklar az kaldı.



Özlem Soykan Barutcu:

Son zammınız olur inşallah



Ali Ünlü

Halk size öyle bir zam koyacak ki bir daha unutmayacaksınız.



Mustafa Nalbant:

Arabanın makineyi çıkaracam ve çakmak taş gibi ayaklarımla sürecem ne ya bu her gün zam bunların niyetine.



Hüseyin Gürpınar

Böyle uyuduğumuz sürece daha çok ağlayacayık.



Düriye Külahlılar:

Başımızda devlet yok olsaydı devlet bu hale gelmezdi alıştılar bir ayda benzine 3 defa 4 defa zam kuruş ta yok tele nedir bu utanmazlık ayıp yaa insanları ne hâle getireceksiniz bilmesiniz hırsızlık bu şekilde olur mecburen çünkü parası kalmaz neden hiç düşündünüz mü? Bir parça ekmeği alamayan var utanın artık ve bu zamları çekin geri.



Mevlüt Uyanır

Bu hükümetin tek yapabildiği zam zam zam başka da bir icraatı yok. Yolsuzluk hırsızlık torpil başka da bir şey yapamadılar.



Özel Andıç:

Yağdır mevlam su huzurlu hayat haram bize.





Fatma Kurt:

Ne zaman bu Facebook'a girsem bin pişman oluyorum. Zam kaza ne ararsan var. Lanet olsun inşallah yüzünüze gözünüze derdiniz insanları delirtmek se gerçekten başarılısınız. Başka işlere gelince de keşke bu kadar başarılı olsaydınız. Ki taktir görseydiniz. Hiç düşündünüz mü nasıl gideceksiniz insanların evine kapısına. Kendi adıma diyeyim gelmeyin belki kıymetli değil sizin için bizim düşüncelerimiz olsun ben diyeyim oy veya destek yok mahvettiniz bizleri güç yok neşe yok yaşama hevesi ise zerre kadar yok size tek diyeceğim yaşadığımız psikolojiyi yaşayın inşallah.



Mehmet Altan

Vatan millet diye diye bizleri zamlara esir ettiniz siyasetçileri üstün gördüğümüz sürece bu zamlara birşey dememek lazım.