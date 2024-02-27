Benter, dekan oldu

Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan Prof. Dr. İbrahim Benter, Uluslararası Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığına atandı

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter Uluslararası Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığına atandı.

Benter, Mayıs 2013- Aralık 2023 tarihleri arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü olarak çalışmıştı.

1962 yılında Lefkoşa’da doğan Benter, Türk Maarif Kolejinden mezun olduktan sonra 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu. 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York'ta Tıp Fakültesinde eğitimine devam eden Benter, Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation’da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’de Memphis’de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı. Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. 2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesör, bölüm başkanı ve birçok idari makamlarda çalıştı. 2012-2013 akademik yılında Oxford Üniversitesinde akademik hayatına devam etti.

