Bengihan'dan Arıklı'ya: "Too Late"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Yeni Havaalanı konusuna değindi. Bengihan, sendikaların yeni havalimanında birçok eksiklik olduğu ve açılmaması gerektiği konusunda defalarca uyarı yaptığını anımsattı ve önceki gün Yeni Havalimanında yaşananlardan sonra kamuoyu önünde halktan özür dileyen Ulaştırma Bakanı Arıklı'ya yönelik "Too late" (Çok geç) ifadelerini kullandı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da "Sayın Arıklı artık özür dilemeyecek; bırakıp gidecek... Adeta koltuğa yapıştı gitmiyor... Bizler 'bu havaalanında eksiklikler var' derken bizim 'ruh sağlığımızın bozuk olduğunu' söylüyordu... Asıl özür dilemesi gerekenler Arıklı'yı o makama getirenlerdir." şeklinde konuştu.

