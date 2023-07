Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan

Kervansaray Plajı'nın belediyeden alınması yönünde çalışmalar olduğunu belirterek tepkisini dile getiren Girne Belediye Başkanı Şenkul, İçişleri Bakanı Öztürkler'e "Elini halkın malı olan Kervansaray’dan çek" diye seslendi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kervansaray Plajı'nın belediyeden alınması yönünde Bakanlar Kurulu'nun karar üretmesi durumunda mahkemeye gideceklerini kaydetti.

Şenkul, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'e "Elini halkın malı olan Kervansaray'dan çek." diye seslendi.

Konuyla ilgili önceki gün ve dün kişisel sosyal medya hesabından iki ayrı paylaşımda bulunan Murat Şenkul, "Bu plajı halkın elinden almaya kimsenin gücü yetmez." diyerek, hükümete "hodri meydan" dedi.

Murat Şenkul'un iki paylaşımı şöyle:

"Koskoca şehirde vatandaşın denize girebileceği ender kamusal alanlardan biri olan Kervansaray plajını Girne Belediyesinden alıp birilerine vermeye çalışanlara mesajımız nettir. Bakanlar kurulu kararı aldığınızı ve parsel numarasını yanlış yazdığınızı biliyoruz. Fotoğrafta işaretli Girne Belediyesine ait parseli bizden yani vatandaştan alıp birilerine verme niyeti olan her kim ise vazgeçsin. Okumadan kararlara imza atan bakanları da uyarıyoruz: 91/15 numaralı parsel Girne Belediyesinin yani halkın kullanımındadır. Bu konuda atacağınız her adıma karşı yasal yollara başvuracağımızı hükümet üyeleri ve iktidar ortakları iyi bilsin. Burayı halkın elinden almaya çalışan yatırımcı da bilsin ki, tek bu parsele değil civarında yapacağı herhangi bir yatırıma ben başkan olduğum sürece izin alamaz. Hotel yapacaksanız yapın, buyurun plajı da halkla birlikte kullanın dememize rağmen bir bakanlar kurulu kararı marifeti ile bu işi çözeceğini zannedenlere ve hükümete sesleniyorum: Hade buyurun Belediyenin plajını alıp özele verin. Bugüne kadar merkezi idareye karşı tüm zıtlıklarımıza rağmen tek bir saygısızlık etmedim ama yeter: Hodri meydan efendiler, bu yönde aracılık eden kim ise, bakanlar kuruluna getirsin 3 parti Başkanı ve Bakanlar da imzalasın bu kararı da görelim. Sevin be bu ülkeyi biraz, gölgesinde oturacağımız ağaç bile kalmadı, hala verme derdindesiniz. #hodrimeydan

"Sn İçişleri Bakanı sizi son kez dostça uyarıyorum: Elini halkın malı olan Kervansaray'dan çek. Kararı alalım da tapuya işlemeyelim tarzı cinliklerle bizi kimse kandıramaz. Bu karar bakanlar kurulundan geçtiği anda, Mahkemeye başvuracağız. Bu plajı halkın elinden almaya senin değil kimsenin gücü yetmez. #hodrimeydan"