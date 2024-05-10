Öğrencilerin defilesi göz kamaştırdı

II. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı önceki akşam defileye ev sahipliği yaptı

II. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı, Meslek Liselerinin Güzellik Hizmetleri ile Moda Tasarım alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı saç, makyaj ve moda şovlarının yanı sıra, Kıbrıslı Türk Ünlü Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan defileye ev sahipliği yaptı.Önceki akşam yapılan defilede, Öztoprak'ın önderliğinde öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ortaya koyduğu tasarımlar podyumda yer aldı.