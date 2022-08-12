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Belediyelerin Meclis önündeki eylemi sonlandırıldı

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Belediyelerin Meclis önündeki eylemi sonlandırıldı
Belediyelerde örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş), Cumhuriyet Meclisi önünde dün akşam başlattığı eylemi sona erdi.
Meclis önündeki iş araçları kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.

"Personel haklarına halel getirilmedi"
 
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya TAK’a yaptığı açıklamada, dün Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın, çalışanları ilgilendiren kısımlarının, haklara halel getirilmeyecek şekilde düzenlendiğini kaydetti.
51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın dün komitenin gündeminde olmadığına dikkat çeken Yalınkaya, söz konusu yasanın Pazartesi günü komitede görüşülmeye başlanacağının kendilerine söylendiğini belirtti.

"Eylem bugün için sona erdi"

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın hayati önem taşıdığını vurgulayan Yalınkaya, Meclis önündeki eylemin bugün için sona erdiğini, araçların Meclis önünden çekildiğini kaydederek, “51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın geçmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Belediyelerde örgütlü sendikaların eylem yaparak, tepki gösterdiği “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin bu sabah 04.30'a kadar süren toplantısında oy çokluğuyla onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edilmişti.

 
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