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Dörtyol’da Sergen ayrılma kararı aldı

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Dörtyol’da Sergen ayrılma kararı aldı
Aksa Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol’da halen bir yönetimin oluşturulamaması nedeniyle yaşanan belirsizlik futbolcuların kulüpten ayrılma yoluna gitmelerine neden oluyor.
Başarılı futbolcu Sergen Alparslan da kulüpten ayrılık kararı aldı. Dörtyol kulüp başkanı Erhan Öztürk ile görüşerek kararını bildiren Sergen Alparslan, transfer için görüşme yapma izni aldı.
Kendisine gelecek transfer tekliflerini değerlendireceğini belirten Sergen Alparslan, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynuyor. Geride kalan sezonda özellikle sezonun ilk devresinde sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
 
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