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Belediyeler Birliği, Basın Günü'nü kutladı

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Belediyeler Birliği, Basın Günü'nü kutladı
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Belediyeler Birliği, Basın Günü'nü kutladı.
Basın günü dolayısıyla Belediyeler Birliğinden yayımlanan mesaj söyle;
“Bundan tam 134 yıl önce, bir Kıbrıslı Türk tarafından, yayımlanmaya başlayan, ilk Türkçe gazete Saded’in anısına, 11 Temmuz tarihi Basın Günü olarak kutlanıyor.
Kıbrıs Türk basını için bir başlangıç tarihi olarak kabul edilen bu özel gün vesilesiyle, tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, nice güzel yarınlar dilerim.”
 
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