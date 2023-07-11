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KTTO’dan Basın Günü mesajı…

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KTTO’dan Basın Günü mesajı…
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 11 Temmuz 1889’da ilk Türkçe gazete olarak, bir Kıbrıs Türkü tarafından çıkarılan “Saded” ile birlikte Kıbrıs Türk basınının temellerinin atılmasıyla birlikte, büyük fedakârlıklarla, zor badirelerden geçerek  bugünlere ulaşan Kıbrıs Türk basınının, milli var oluş mücadelesinde oldukça kıymetli bir yere sahip olduğunu bildirdi.
 
KTTO’dan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, hem halkın haber alma hakkını sağlamak, hem de Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için özveriyle çalışan basın emekçilerinin haklarının iyileştirilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.
 
Mesajda, “Özgür toplum için özgür basının şart olduğu bilinciyle 1889’dan günümüze meslek ilkelerine ve etik değerlere bağlılıkla, toplumsal faydayı kişisel ve kurumsal çıkarların üzerinde tutarak görev ifa eden tüm basın camiasının gününü yürekten kutlarız.” İfadelerine yer verildi.
 
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