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Belediyeler ayakta

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Hükümetin 28 belediyeyi 13’e düşürmeye yönelik hazırladığı tasarıya tepki büyüdü. Belediye başkanları ve çalışanları Meclis önüne yürüdü

Belediyeler ayakta
 
 
UBP-DP-YDP Hükümeti önceki gün oy çokluğu ile yerel seçimlerin 27 Kasım'a ertelenmesi için ivedilik kararı alırken, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşeceği saatlerde birçok belediye başkanı ve çalışanları Meclis önüne yürüdü.


Özellikle kapatılması ön görülen yerel yönetimlerden çalışanlar yanı sıra belediye başkanları ve belediyelerin iş araçları da eyleme katıldı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi de (CTP), Cumhuriyet Meclisi önünde “Anayasa’yı deldirtmeyiz, kaosa izin vermeyiz” sloganıyla eylem yaptı.


Kuğulu Park’ta toplanıp Meclis’e yürüyen eylemciler “KKTC’de 28 belediye değil 50 vekil fazla” yazılı pankartlar taşıdı. Eylemde, “Belediyeler kapatılamaz”, “Hükümet istifa” sloganı atıldı, yasa çalışması kornalarla protesto edildi.


Eyleme katılan belediye başkanlarından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yasa tasarısının  derhal geri çekilmesi gerektiğini, ayakları yere basan, tüm paydaşlarla çalışılacak bir yasayı görüşmeye hazır olduklarını söyledi.


Çelebi, “Hiçbir huzurumuz kalmadı bu dayatma yasada ısrar edilirse hesap soracağız” dedi.


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