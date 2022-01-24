“Beklediğimiz oy oranı bu değildi”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bekledikleri oy oranının bu şekilde olmadığını ifade etti



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, resmi sonuçlar açıklanmadan önce basına açıklamalarda bulundu.

Bekledikleri oy oranının bu şekilde olmadığını ifade eden Ataoğlu, durumu parti içinde değerlendireceklerini belirtti.

Henüz resmi sonuçların açıklanmamasından ötürü resmi sonuçlar açıklanınca yeniden bir açıklama yapacağını söyledi ve şöyle devam etti:

Katılım oranında ciddi bir düşüş söz konusu…

Bunun sebeplerini artık önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz, bunu herkesin de ciddi şekilde ele alıp değerlendirmesi gerekiyor.

Elbette mevcut şartlar altında oy veren herkese de çok teşekkürler.

Şu anki aldığımız oy oranını beklediğimiz oy oranı bu olmadığı için, enine boyuna değerlendireceğiz.”



