TDP Genel Sekreteri Halil Hızal seçim sonuçlarını “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi ve “Bunun bedelini ödemeliyiz. İstifa mekanizması çalışmalı” dedi





TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, ilk çıkan seçim sonuçlarını değerlendirdi, “Sonuçlara göre TDP’nin iyi bir yerde durmadığı kesin. Parti açısından hayal kırıklığı” dedi.

Kanal SİM’e telefonla bağlanan Hızal, “Parmağımızın arkasına sığınmaya gerek yok, bu bir başarısızlık. Demek ki süreci iyi anlatamadık” şeklinde konuştu.

Hızal, TDP’deki oy dağılımını sandığa gitmeyen kesimin etkilediğini belirterek, sandığa gidenlerin de tercihini UBP’nin iktidara gelmemesi için CTP’den yana kullandığına değindi.

“Dünyada, sol partilerin seçim kazandığı dönemde TDP’nin baraj altında kalıp kalmayacağı tartışması yapmak güzel değil” diyen Hızal, “Ben de dahil şimdi ki yönetimin başarısız olduğu anlamına geliyor. Bunun bedelini ödemeliyiz. İstifa mekanizması çalışmalı” şeklinde konuştu.

Hızal, “Bu kadar köklü bir geleneğin böyle bir durumda olması benim açımdan kabul edilemez” dedi.

