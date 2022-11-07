“Bebeğimin ağlaması için yalvardım”

Lefkoşa’da özel bir hastanede 2021 yılında ölü doğan ve ‘Adrenalin’ iğnesiyle hayata döndürülen 18 aylık Karan bebeğin annesi İzel Boransel, “Hayallerle girdiğim doğumhaneden kâbusla çıktım. Günlerce ağlama sesini duymak için yalvardım” sözleriyle duygularını anlattı





Lefkoşa’da özel bir hastanede 2021 yılında ölü doğan ve ‘Adrenalin’ iğnesiyle hayata döndürülen 18 aylık Karan bebeğin annesi İzel Boransel sessizliğini ilk kez bozdu: “Tek taraflı yorum yapılması çok kolay! Ne yaşadığımı ben bilirim, ne yaşandığını ise doğumdaki herkes”

İzel Boransel, “Her anne gibi ilk doğumumda şartlar el verdiği sürece normal doğumu hayal ettim. Ancak son kontrollerimde suyumun az olduğunu öğrenince sezaryen doğum istememe rağmen doktor bunu reddetti. Doğumhane kapısında elleri bağlı bir şekilde ‘anne olmak kolay değil’ ifadelerini kullandı. Zorlu dakikalardan sonra, bebeğim ölü olarak doğdu adrenalin yapılarak hayata tutundu” dedi.

“HAYALLERLE GİRDİĞİM DOĞUMHANEDEN KÂBUSLA ÇIKTIM”

Normal doğum yapamayacağını hissetmesine rağmen, hastanede doğuma girenlerin bu durumu kabul etmediğini dile getiren İzel Boransel, “Bunun ego içerikli bir hata olması ve sonradan benim hatam gibi yansıtılmasını hazmedemiyorum. Ben 18 aydır kendi içimde, yakın çevremle birlikte durumu kabullenmeye ve telafisi olmayan bu hatayı affetmeye çalıştım. Siz düşünün yepyeni hayaller ve umutlarla dünyaya bir can getiriyorsunuz, ilk defa anne olmanın heyecanı ve yavrunuzu kucağınıza alma hayali ile girdiğiniz doğumhaneden ambulans, yoğun bakımlar ve solunum cihazları ile çıkıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“BEBEK ODASINDAKİ EŞYALARIN YERİNİ İLAÇLAR ALDI”

Doğumun ardından iki hafta sonra bebeğini ilk kez 10 dakika kucağına alabildiğini anlatan gözü yaşlı anne, “Özenerek hazırladığım bebek odasındaki eşyaların yerini aspirasyon makineleri, şırıngalar ve ilaçlar aldı. Ninnilerimin yerini nöbet ilaçları aldı, bir anne bebeğinin ağlaması için yalvarır mı? Ben günlerce ağlama sesini duymak için yalvardım” sözleriyle duygularını ifade etti.

