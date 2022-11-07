Yolcu trafiğinde büyük artış

KKTC’ye 9 aylık sürede 764 bin Türkiye Cumhuriyeti, 218 bin de 3’ncü ülke vatandaşı geldi. Ocak-Eylül döneminde ülkeye gelen yabancı uyruklu sayısı 2021’e kıyasla yüzde 257 artarak, 982 bin kişiye yükseldi

KKTC’ye 2022’de gelen yabancı sayısı son iki yıla kıyasla artmaya devam devam ediyor.Resmi rakamlar 2022’nin 9 aylık döneminde ülkeye 981 bin 684 yabancı uyruklunun giriş yaptığını gösteriyor.Ocak-Eylül periyodunda ülkeye giriş yapan yabancı sayısı 2021 ve 2020 yılına kıyasla artmasına rağmen, pandemi öncesine işaret eden 2019 yılının rakamları henüz yakalanamadı.2022’in Ocak-Eylül döneminde hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke uyruklu yolcu sayısı 2021’ye kıyasla %257 oranında, 2020’ye göre %178.3 oranında artış gösterdi, buna karşın, 2019’a kıyasla %77.8 oranında daha düşük oranda gerçekleşti.2019’da söz konusu periyotta 1 milyon 295 bin 028 yabancı uyruklu gelirken, bu sayı 2020’de 352 bin 728 kişi düzeyinde, 2021’de de 274 bin 999 kişi düzeyinde kalmıştı.Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü bilgilerinden derlediği verilere göre, Ocak-Eylül 2022 döneminde ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişi sayısında geçen yıla kıyasla %256.6 oranında yükseliş söz konusu.2021’in dokuzuncu ayı sonunda KKTC’ye 208 bin 967 TC uyruklu kişi gelirken, 2022’nin gelen aynı döneminde bu sayı 763 bin 748 kişiye çıktı.2022’nin dokuzuncu ayı sonunda ülkeye gelen üçüncü ülke uyruklu sayısı geçen yıla kıyasla %229.8 oranında artışla 218 bin 036 kişi olarak kayıtlara geçti. 2021’de bu sayı sadece 66 bin 402 kişi idi. 2020’ye göre (69 bin 295 kişi) %215 oranında artan 3’cü ülke vatandaşları, 2019’a göre ise (303 bin 322 kişi) %28.12 oranında daha düşük.