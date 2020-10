Bazı yabancı istihbarat örgütleri seçimi etkilemeye çalışıyor

Başbakan Tatar, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptığını söyledi

İnternet üzerinden yayın yapan Özgür Gazete, dün “İşte müdahalenin fotoğrafları” başlıklı haberiyle, Türkiye’deki AKP’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etti.Haberde şu iddialara yer verildi:TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Basın Danışmanı Ali Genç’in liderliğindeki, yaklaşık 20 kişilik AKP reklam ekibi, Tatar ve ekibiyle her gece Lord’s Palas’ta buluşuyor. Ülkenin kaderini etkileyecek toplantılar, gizli saklı otel odasında yapılıyor.UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar’ın seçim çalışmalarını yürütmek için görevlendirilen heyet, Girne’de Lord’s Palace Hotel’de konaklıyor. Ülkeye yaklaşık 1 ay önce giriş yaptıkları öğrenilen 20 kişilik ekip, her gece Tatar ve ekibi ile görüşüyor.Tatar ve ekibi, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Basın Danışmanı Ali Genç ve heyeti ile her gece geç saatlerde, kaldıkları otelde bir araya geliyor. Günün raporunu alan heyet, ertesi gün sahada nasıl bir çalışma yapılacağına dair önceden belirlenen rotayı da Tatar ve ekibine veriyor.Türkiye’den gelen heyet, karantina oteli olmayan bir otelde kalıyor. Zaman zaman otelden ayrılan ekip, genelde seçim çalışmaları kapsamında sahaya inmiyor ancak saha ayaklarına gidiyor. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da heyetle görüşmek için geçtiğimiz gece otele gitti. Gece saat 02:30’da otelden ayrılan Taçoy’u, heyetin lideri Ali Genç uğurladı.Ayrıca, Başbakan Tatar’ın, Cumhurbaşkanı adaylarıyla katılacağı program öncesi otele son gelişinde elinde tuttuğu turuncu dosya da dikkat çekti. Aynı dosyanın daha önce, Genç’in yanındaki ekip elemanlarının elinde de görülmesi, ekip tarafından hazırlanan dosyanın Tatar’a verildiğini düşündürdü.Öte yandan konuyla ilgili Başbakan Ersin Tatar açıklama yaptı. Tatar, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıklarının saptandığını belirtti.Başbakan Tatar, devlet gelişmeleri yakından izlediğini, hiçbir istihbarat örgütü ve işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacağını, gereken tüm yasal adımların mutlaka atılacağını vurguladı.Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık açıklaması şöyle:“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pazar günü önemli bir seçime giderken ülkemize, halkımıza dönük dış kaynaklı oyunların devam ettirilmekte olduğu görülmektedir.Bu bağlamda, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıkları Devletimizce saptanmış durumdadır.Bazı dış kaynaklı istihbarat örgütleri ülkemizde yuvalanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik heyetlerini profesyonel çalışmalarla uzaklardan görüntülüyorlar, bazı sivil kişileri Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olarak gösteriyor ve yaptırdıkları çarpıtma haberlerle emellerine ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu mihraklar önce seçimleri manipüle etmek için bu amaçla kurulmuş olan internet gazetelerini kullanıyorlar ardından da bu gazeteler üzerinden halkın geneline ürettikleri yalanları yayıyorlar.Devletimiz gelişmeleri yakından izlemektedir ve hiçbir istihbarat örgütü ile işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacaktır. Şu bilinsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak beni, Bakanlarımızı takip edip gizlice fotoğraflayanlar Kuzey Kıbrıs Türk Halkının iradesine aynı zamanda bireysel özgürlüğümüze müdahale etmektedir. Halkımız rahat olsun. İzahı olmayan hiçbir toplantı ve görüşme ne benim ne de Bakanlarım tarafından yapılmamıştır, yapılmayacaktır da”