Boşuna uğraşıyorlar

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Boşuna uğraşıyorlar

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Akıncı, bu toplumun kendini 45 yıldır tanıdığını, bu ülkede 4- 5 gün bile bulunmayan kişilerin kendisini Kıbrıs Türk halkına anlatmaya çalıştığını ancak boşuna uğraştıklarını söyledi

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Boşuna uğraşıyorlar
 
 
 
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Tatlısu ve Esentepe bölgesini ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü; Esentepe bölgesindeki dükkanları gezerek esnafla buluştu, ardından da plaj voleybolu turnuvasındaki sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.
Bölge ziyaretlerinde görüş ve düşüncelerini açıklayarak halkın sorularını cevaplayan Akıncı, 11 Ekim’deki seçime artık kısa bir zaman kaldığını belirterek Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını vereceğini kaydetti. 
Kıbrıs Türk halkının güven ve kararlılıkla iradesine, kültürüne, özgürlüğüne, inançlarına sahip çıkacağını belirten Akıncı, halkın ortaya koyacağı iradeye herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Akıncı, bu toplumun kendini 45 yıldır tanıdığını, bu ülkede 4- 5 gün bile bulunmayan kişilerin kendisini Kıbrıs Türk halkına anlatmaya çalıştığını ancak boşuna uğraştıklarını söyledi. 
Müdahalelerin yanı sıra kendisine yönelik hakaret ve tehditler ile birlikte asılsız iddiaların da olduğunu belirten Akıncı, “Türkiye kanallarının birinde Azerbaycan’a destek vermediğim bile iddia edildi. Azeri kardeşlerimize desteğimizi hem yazılı açıklama ile hem de çıktığımız her programda belirttik. Zaten açıklamamız Azeri haber kanallarında da yayınlandı” ifadelerini kullandı. 
Akıncı, tartışmaların asılsız iddialar üzerinden değil, fikirler üzerinden yapılmasının önemine vurgu yaptı.  
Bir soru üzerine görev süresi boyunca tarafsız, bağımsız kimliğini koruduğunu, Yüksek Kamu Denetçisi (Ombudsman), YÖDAK ve Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlığı atamalarında bunu ispatladığını belirten Akıncı, halkın da beklentisinin zaten bu olduğunun altını çizdi. 
Akıncı, Cumhurbaşkanlığının parti başkanlığı zihniyeti ile yapılacak bir görev olmadığını kaydetti.
Geçtiğimiz Cuma günü video konferans aracılığı ile BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine yönelik UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın yaptığı ‘Genel Sekreter Akıncı’ya yardımcı olsun diye bunu yaptı’ şeklindeki değerlendirmesinin “anlamsız” olduğunu ifade eden Akıncı, “Tatar, ‘Anastasidis ile görüşen Genel Sekreter bizim liderimizle de görüşmeli’ diyeceğine, ‘Niye görüştü?’ diye sorgulamaktadır. Sonra da aynı kişi bu adada eşitlik, hem de egemen eşitlik istediğini söyleyebilmektedir“ diye konuştu.


 
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