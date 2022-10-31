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Bazı Mesarya köylerinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Mesarya bölgesindeki bazı köylerde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak

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Bazı Mesarya köylerinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek bölge amirliğinin açıklamasına göre, kesintiden etkilenecek köyler ve bölgeler şöyle:

“Nergisli köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Yiğitler yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy cami bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale köy camisi bölgesi.”
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