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Covid-19 hatırlatma doz aşıları yarın başlıyor

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Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlanacağını açıkladı.

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Covid-19 hatırlatma doz aşıları yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hatırlatma doz aşılarının ilk etapta 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtildi.

Aşı yaptırmak isteyen 75 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının Temel Sağlık Hizmetler Dairesi'ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceği kaydedilen açıklamada, hatırlatma dozu yapacak kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerektiği ifade edildi.

Tek Biontech aşısı olanların tam aşılı sayılmayacağından aşılarını tamamlamaları gerekeceği belirtilen açıklamada, 3 Biontech aşılı olanların bir hatırlatma dozu yapabileceği, 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, hatırlatma doz aşısının bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılması gerektiği vurgulandı.

-Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin, Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi başlatmaları gerekeceği belirtilen açıklamada, aşılı ancak Covid-19 geçirmiş kişilerin, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceği ifade edildi.
 
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