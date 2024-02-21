Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 11:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Girne Çevre Yolu Harbiye Kışlası güneyine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

Öte yandan Cengizköy'de yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle üç saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada 11.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arası yapılacak kesintiden, Yukarı Cengizköy’ün etkileneceği belirtildi.

