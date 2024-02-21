İskele'de, Soyer’den çifte galibiyet

Basketbol U 14 Erkekler Ligine dün gece iki maçla devam edildi.İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Soyer Aksu, Caesar Larnak Gençler Birliği Unıted’ı 58 - 39 mağlup etti.Ayni salonda oynanan diğer maçta ise Soyer, Caesar Larnaka Gençler Birliği karşısında 46-24 galip geldi.