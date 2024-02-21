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İskele'de, Soyer’den çifte galibiyet

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İskele'de, Soyer’den çifte galibiyet
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Basketbol U 14 Erkekler Ligine dün gece iki maçla devam edildi.
İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Soyer Aksu, Caesar Larnak Gençler Birliği Unıted’ı 58 - 39 mağlup etti.

Ayni salonda oynanan diğer maçta ise Soyer, Caesar Larnaka Gençler Birliği  karşısında 46-24 galip geldi.
 
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