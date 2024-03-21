Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Ülkemzde birçok bölgede yapılacak proje çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Girne’de yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, 09.30 ile 13..30 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesine bağlı su pompaları, Beylerbeyi’nin dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy’de mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü, bölgenin kırsal kesimi ve bölgedeki su motorlarına yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti, 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Minareliköy camii bölgesi ve civarına yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kesinti, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak.

Ayrıca Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Boğaz bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden Boğaz DNR Apartmanları ve civarının etkileneceği belirtildi.

Çalışmaların seyrine göre elektrik, belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

