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Bazı Bakanlık ve dairelere girişlerde antijen veya PCR testi şartı aranıyor

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Bazı Bakanlık ve dairelere girişlerde antijen veya PCR testi şartı aranıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık ve bakanlığa bağlı dairelere  girişte antijen veya PCR testi şartı aranacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada yarından itibaren, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Daireler ile birimlerde, çift aşılı olan tüm personel ve vatandaşlardan; 1 haftalık, aşısız olanlardan ise son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi isteneceği kaydedildi.Açıklamada vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. 
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