Bayram namazı saat 06.39’da kılınacak

Emniyet Kemeri Yasası gereğince hatırlatmalarda bulunan Polis, trafikte tedbirli olunmasını istedi.

Bayramda hava

Hava bayramın ilk gününde yer yer sağanak yağmurlu, diğer günlerde parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın fırtınamsı rüzgar da beleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlere 23-26 derece, sahillerde ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı yarın başlıyor.Arife olan bugün tutulan son orucun ardından yarın başlayacak Ramazan Bayramı, 3 gün sürecek ve Pazar günü sona erecek.KKTC'de tüm camilerde Bayram Namazı, yarın saat 06.39’da kılınacak.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirtti.“Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının, boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasak olduğu” kaydedilen açıklamada, “Boyları 135-150cm arasında olan çocuklar, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri ile bağlanmak zorundadır. Motorlu Araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri ile bağlanmasını sağlayınız.” denildi.PGM, mesajında, "hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğuna" vurgu yaptı.“Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşması, sorunların çözümünde de etkili olacaktır” diyen Polis Genel Müdürlüğü, halkın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için görev ve sorumlulukların gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını bildirdi.Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat , 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olduğunu belirten PGM, “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte 'dur' diyebilmek için aldığımız tedbirlerin yanı sıra, sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz” dedi.PGM, bayram tatili nedeniyle yoğunlaşacak trafikte, sürücülerin kendileri, sevdikleri ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şu uyarılarda da bulundu:“Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Unutmayın, Alkol algıları köreltir ve dikkati dağıtır. Trafik kazalarına neden olan ve sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu kullanmak, mesaj atmak, yazışmak veya bluetooth üzerinden konuşmak gibi kural ihlallerini yapmayınız. Başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız. Araçta seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerini takmasını sağlayınız. Çocuklarımızı araçlarımızda emniyet kemeri ile, evlerimizde kollarımız ile saralım. Süratli araç kullanmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun.”PGM, tüm halkın Ramazan Bayramını kutlarken, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram temenni etti.Merkezi Cezaevi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle mahkumlar aileleriyle açık görüş yapabilecek.Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, mahkumlar aileleriyle sabah 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 olmak üzere iki periyot halinde açık görüş yapabilecek.4 gün olarak düzenlenen açık görüş kapsamında, mahkumlar 24 Nisan Pazartesi günü de aileleriyle görüşebilecek.Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) pek çok hizmeti Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz devam edecek.LTB’den yapılan duyuruda, bayram boyunca taleplerin iletilebilmesi için 24 saat boyunca “Alo 185 Çözüm Hattı”nın devrede olacağı, zabıta denetimlerinin de devam edeceği; gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehanelerinin rutin denetimlerinin yapılacağı ifade edildi.Evsel atıklar toplanacakBayram süresince çöplerin rutin şekilde toplanacağı, ana arterlerdeki temizlik çalışmalarının sürdürüleceği; LTB sınırları içerisindeki mezarlıkların, fuar alanında yer alan bayram yerinin temizliğinin de yapıldığı belirtildi.Defin işlemleriDefin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılması gerektiği ifade edildi.Bayramda açık pazar yurttaşın hizmetinde olacakPazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarın, bayramın üçüncü günü ( 23 Nisan Pazar) yine kurulacağı, Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram süresince bayram yeri oluşturulacağı, Belediye Pazarı (bandabuliyanın) bayram süresince kapalı olacağı belirtildi.LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi 7/24 hizmet verecekBayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabileceği, her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı hatların aranması veya Whatsapp, Viber’dan mesaj atılması istendi.Kiosk cihazlarından yükleme yapılabilecekBayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan abonelerin LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan yükleme yapabileceği kaydedildi.Su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bayram dolayısıyla yaptığı açıklamada, halkın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, belediye olarak bayram döneminde hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Amcaoğlu, belediye hizmetlerinin bayram döneminde de aksamayacağını ifade etti.Amcaoğlu, "Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek adına personelimizle 24 saat vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu.Buna göre; idari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, kanalizasyon için 0539 101 84 25, su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.Girne Belediyesi de, ekiplerinin her iki bayramın da sorunsuz geçmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamasında, “Bayram süresince belediyemiz ile ilgili alınabilecek hizmetler konusunda Girne Belediyesi sosyal medya sayfalarından gerekli duyurular yapılmaktadır. Buradan tüm ihtiyaçlarınızı veya taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediyemiz, 22-23 Nisan tarihlerinde Ramadan Cemil Meydanı’nda (eski belediye binası önü) çocuklarımız için birbirinden güzel etkinlikler düzenleyecektir. Tüm çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü biz birlikte Girneyiz! Bayramlarımız kutlu ve mutlu olsun” dedi.