banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
31 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
22 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
23 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Araç devir randevu portalı hizmete giriyor

banner476

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir işlemleri için oluşturduğu çevrimiçi (online) randevu portalı cumartesi hizmete giriyor.

banner825
Araç devir randevu portalı hizmete giriyor
banner931
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir işlemleri için oluşturduğu çevrimiçi (online) randevu portalı cumartesi hizmete giriyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, araç devirleri için randevu almak isteyenler, https://arackayit.trafikdairesi.gov.ct.tr adresi üzerinden bu hizmetlerden yararlanabilecek.

Araç devriyle ilgili işlem yapmak isteyenler, sayfadaki  “Randevu Detayları” bölümüne gerekli bilgileri girdikten sonra sayfanın alt tarafındaki “Randevu Takvimi”nden uygun olan gün ve saatlerde randevu alabilecek.
Online randevu sisteminde, “Randevu Detayları”na girilen araç plakası ile ilgili işlem yapılacağı belirtilirken, randevular haftalık bazda, cumartesi günü itibarıyla verilecek.
Sistem, Cumartesi günü devreye girecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.