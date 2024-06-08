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Başkan Şenkul'dan Girne bölgesi için su konusunda güncelleme

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Başkan Şenkul'dan Girne bölgesi için su konusunda güncelleme
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul su kesintisinde güncel durum hakkında bilgi vererek 5 gündür yaşanan su sıkıntısı nedeniyle halktan özür diledi.
Şenkul'un açıklaması şöyle: 
-Salih Miroğlu Caddesi (20 Temmuz bölgesi, zeytinliğin doğu sınırına kadar olan bölge)
Kentin en yoğun nüfusu olan bölgeye su veren en büyük kuyu muhtemelen elektrik kesintileri ve aşırı ısınma sebebiyle teknik arıza verip devre dışı kaldığından bölge istediğimiz kadar su alamadı henüz.
Kuyunun devredışı kalmaması için an itibarıyla bir personelimiz nöbetçi olarak orada görevlendirildi.
An itibarıyla bölge alttan üste doğru su almaya başladı.
- Karakum Bölgesi( Çağra - Bindayı Anaokulu arasındaki deniz tarafı )
Bu bölgemiz Girne’nin en yoğun bölgelerinden olan Oscar bölgesi doldukça su alıyor.
Şebekenin bu bölgede dolması zaman alacağı için Karakum/Ozanköy bölgesinden gelen hat ile sıkıştırılarak bu bölgemize de gün içinde su vereceğiz.
-Karaoğalanoğlu ilkokul bölgesi
Bu bölgemiz 2-4 saat arasında su alacak.
Bu bölgelerin dışında olup su sorunu olmayan bölgelerde yaşayanlardan suyu mümkün olduğunca idareli kullanmasını rica ediyoruz.
Su alan bölgelerde kullanım düştüğü oranda su veremediğimiz bölgelerin su almasının daha erken
olacağı bilinciyle hareket edelim lütfen dostlar.
5 gündür bizden kaynaklı olmasa da perişan olan tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz.
Hiçbir mazeretin başarının yerini tutmadığı bilinciyle kentlimizin benzer sorunlar yaşamaması için altyapı yatırımlarına yeni depolar ekleyecek çalışmalara da pazartesinden itibaren başlayacağız.
Son olarak, zordaki insandan para bile almadan su veren tankercilerimiz olduğu gibi (Allah onlardan razı olsun) ton başına 400-500 tl alan bazı su tankercisi arkadaşlara da diyeceğimiz şudur:
Bu şekilde devam edecekseniz gereken sayıda su tankeri satın alırız ama vatandaşı sizin insafsızlığınızla baş başa bırakmayız.
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