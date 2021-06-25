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Başka formül bulacağız

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mahkemenin kararının ‘beklendik’ olduğunu söyledi ve ekledi: “Hükümet bu süreci değerlendiremedi, zafiyet yaşadı, içinde bulunduğumuz durum maalesef kötü, yeni formüller bulmaya çalışacağız”

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Başka formül bulacağız

 
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mahkemenin Hayat Pahalılığı ödeneğinin Yasa Gücünde Kararname ile Hükümet tarafından durdurulması kararına ‘dur’ dediği kararını değerlendirdi, mahkemenin kararının ‘beklendik’ olduğunu belirtti.
“Mahkemenin bu kararı vereceği biliniyordu, Hükümet bu süreci değerlendiremedi zafiyet yaşadı, Yasa Gücünde Kararname bu süreçte yasallaştırılamadı” diyen Oğuz, Maliye olarak yeniden değerlendirme yapacaklarını, mahkeme kararına saygılı olduklarını ifade etti.
Oğuz, “Şu anda içinde bulunduğumuz durum maalesef kötü, yeni formüller bulmaya çalışacağız” dedi.
Maliye Bakanı Oğuz, “Hukuka karşı bir işlem yapmayacağız” dedi.
Dursun Oğuz, UBP’nin pandemi döneminde halk için bedel ödediğini kaydetti ve Dünyada ilk kez yaşanan COVID-19 salgınıyla ilgili zor günlerden geçildiğini belirtti.
Ülkenin sağlık açısından güvenilirliğinin sürmesi için giderlerin büyük ölçüde sürdüğünü işaret ederek, ödemelerle ilgili ciddi sorun yaşandığını kaydetti.
Mart ayından kalma otel ödemeleri bulunduğunu belirten Oğuz, “Ağustos’u konuşuyoruz ama eksiklerimiz var” bilgisini paylaştı.
 
 
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