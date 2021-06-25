Mağusa’ya yeni yat limanı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş’ın turizme katkı sağlayacağını belirterek, Gazimağusa’ya yat limanı için proje hazırladıklarını açıkladı



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dün sabah Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’nin restorasyonunu inceleyen Ataoğlu ile Arter, ardından Kapalı Maraş sahilini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmişte başlattıkları çalışmaların iş birliği içinde devam edeceğini belirtti.

Esnafın yüzünün gülmesi, müze ve ören yelerleri ve ayrıca çevreyle ilgili olan bölgelerin istedikleri noktaya taşınması ve ziyaretçi sayısının artırılması için başlattıkları çalışmalar olduğunu ifade eden Ataoğlu, ciddi ziyaretçi sayısına ulaşan turizmde değer bulacak kapalı Maraş konusunda da birlik beraberlik içinde yapacakları ciddi çalışmalarla bölgenin arzu edilen noktaya taşınacağını söyledi.

Kapalı Maraş’ın özellikle bu yaz turizme çok fazla katkı sağlayacağını dile getiren Ataoğlu, ortak kullanım alanlarının temizlik ve onarımı yapıldıktan sonra halkın Maraş’ta daha keyifli saatler geçirebileceğini belirtti.

Kapıların açılması ile Güney Kıbrıs’tan gelişlerin arttığını vurgulayan Ataoğlu, bu artışın kapalı Maraş bölgesinde de görüldüğünü ifade ederek, sahillerin de kullanıma açılması ile hareketliliğin daha da artmaya başladığını söyledi.

Dark Turizm (Hüzün Turizmi) adı altında tüm dünyada bu tür yerlerin pazarlandığını ve ülke turizminin bundan fayda sağladığını belirten Ataoğlu, kapalı Maraş’ın da Dark Turizm modelinde olduğunu kaydetti.

Bakan Ataoğlu, Bakanlık olarak Gazimağusa’da bir yat limanı projelerinin olduğunu, konuyla ilgili ihaleye çıkarak kısa süre sonra Gazimağusa’da yeni bir yat limanının hayat bulacağını kaydederek, bunun Maraş açılımıyla birleşmesiyle büyük önem taşıdığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na kısa bir sunum yapıp yetki alacakları ve ihaleye çıkacaklarının bilgisini veren Ataoğlu, “Sizinle birlikte buradan bunun müjdesini vermek istiyorum. Yat limanının projesi geçen dönemde birlikte yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. O bugüne nasip oldu, onun da hayırlara vesile olması temennimiz.” dedi.

