10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Gargınsu'nun ailesi ve sevenleri, trafik güvenliğine dikkat çekmek için Ulaştırma Bakanlığı önünde eyleme gitti. Hükümete seslenen eylemciler, “Kaç Ali daha kaybetmeliyiz ki başka eve ateş düşmesin? Ne zaman güvenli yollar gündeminiz olacak?" dedi

10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Gargınsu anısına trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapıldı.

“Başka Aliler Ölmesin” ve “Adalet İstiyoruz” yazılı pankartların açıldığı eylemde, aileler tarafından Bakanlık kapısına siyah çelenkler bırakıldı. Eyleme bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri de destek verdi.

Eylemde örgütler adına ortak açıklamayı CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit okudu. Ülkedeki durumun artık kabul edilemez olduğunu savunan Mevlit, hükümetin, görevi bırakması gerektiğini ileri sürdü.

25 Mayıs 2014’te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Gargınsu’nun 10’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle toplandıklarını ifade eden Mevlit, şöyle devam etti:

“Ali’nin acısı hala yüreğimizde taze… Ali ve trafikte kaybettiğimiz tüm canlarımız, ülkemizin trafik güvenliği konusundaki ihmallerine acı birer hatırlatmadır. Ali’mizin onuncu ölüm yıl dönümünde buradayız, çünkü daha fazla Ali kaybetmeye ne gücümüz, ne de yüreğimiz var.”

Benzer acıların yaşanmamasını istediklerini dile getiren Mevlit, ülkede yol ve trafik güvenliğinin, yıllardır ihmal edilen bir sorun olduğunu söyledi. Türkiye ile imzalanan protokollerde sürekli yol projelerinden bahsedildiğini belirten Çise Mevlit, “Nerede bu yollar?” diye sordu.

Avrupa ülkelerinde trafik kazalarını en aza indirmek için kapsamlı önlemler alındığına işaret eden Mevlit, ülkede bu konuda yeterli adımların atılmadığını savunarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya eleştirilerde bulundu.

“Avrupa Birliği ülkelerinde trafik güvenliği, çok katmanlı bir sistemle sağlanmaktadır” diyen Çise Mevlit, şunları kaydetti:

“Örneğin, Almanya’da trafik kazalarını önlemek için geniş kapsamlı eğitim programları, sıkı trafik kontrolleri ve gelişmiş altyapı yatırımları yapılmaktadır. Norveç ve İsveç gibi ülkeler, ‘Sıfır Vizyon’ politikaları ile trafik kazalarını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu ülkelerde yayalar için güvenli geçiş noktaları, hız sınırları için 7/24 denetimler ve araç güvenliği gibi konularda ciddi düzenlemeler mevcuttur.”

Ülkede ise yol kenarlarına konulan bariyerlerin bile canlara mal olduğunu belirten CTP Gençlik Örgütü Başkanı Mevlit, trafik kaza sebeplerinde süratin ilk sırada olmasına karşın çalışır durumdaki sabit kameralı radar sisteminin devre dışı bırakıldığını ve hız suçları bildiriminin aylarca ihmal edildiğini ileri sürdü.

Hükümete seslenen Mevlit, “Kaç Ali daha kaybetmeliyiz ki başka eve ateş düşmesin? Ne zaman güvenli yollar, trafikle ilgili cezalardan öteye geçip altyapı yatırımları gündeminiz olacak? Kaç Ali daha kaybetmeliyiz ki trafik kazasında canlarımızı yitiren bizler adalet ararken kapılar yüzümüze kapanmasın?” sorularını sorudu.

Trafik güvenliği konusundaki duyarsızlığın artık kabul edilemez boyutlara ulaştığını öne süren Çise Mevlit, Ali Gargınsu’nun kaybından bu yana geçen on yılda hala yeterli adımların atılmadığını söyledi.

“Yollarda trafiğin soldan aktığını bilmeyen, bu konuda pratiği olmayanların trafiğe bu kadar kolay çıkması kabul edilebilir mi? Karanlık yollarda araç sürmek mi bizim hakkımız?” sorularını soran Mevlit, başka Ali’leri kaybetmemek için hükümetin derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden CTP Gençlik Örgütü Başkanı Mevlit, “Unutmayalım ki her kaybettiğimiz can ihmalkâr politikalara karşı atılmayan adımların bir sonucudur” dedi.

Ali Gargınsu'nun hatırasına saygı göstermek ve onun gibi başka gençleri kaybetmemek için hükümetin acilen trafik güvenliği konusundaki önlemleri hayata geçirmesi gerektiğini belirten Mevlit, herkesi bu konuda duyarlılığa ve birlikte hareket etmeye davet etti.

Ali Gargınsu’yu ve trafikte kaybedilen tüm canları anan Çise Mevlit, ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diledi.

Basın açıklamasının ardından trafik kazasında yakınlarını kaybeden aileler tarafından Bakanlık kapısına siyah çelenkler bırakıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan aileler, “Adalet istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın, gençler ölmesin, yollar kanlarla sulanmasın” dedi.

10 YIL ÖNCE...

25 Mayıs 2014 yılında Kaplıca-Balalan yolunda motosikletiyle seyreden 22 yaşındaki Ali Gargınsu, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarlarındaki bariyerlere çarpmıştı.

Kazada 22 yaşındaki Ali Gargınsu ve motosiklette yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Gizem Acet hayatını kaydetmişti.