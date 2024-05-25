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"Şu iki resme bakın"

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SÜİB Başkanı Mahmut Erden, hükümetin et ithali kararına karşı çıkanlara, iki görselle yanıt verdi

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"Şu iki resme bakın"
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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, ithal ete karşı çıkanlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Erdem paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şu iki resme bakın.
Birisi dünyanın en ileri entegre et işleme tesislerine sahip Hollanda'da Frigo lojistik araçları. Diğeri ise Hollanda'dan at eti, köpek eti gelecek o yüzden ithal ete izin vermeyin diyenlerin, özenle yem torbalarının içinde traktörle sürüne sürüne bin bir emekle sınır köylerinden kuzeye çalışan lojistik araçları."
 
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