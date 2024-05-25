SÜİB Başkanı Mahmut Erden, hükümetin et ithali kararına karşı çıkanlara, iki görselle yanıt verdi

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, ithal ete karşı çıkanlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erdem paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu iki resme bakın.

Birisi dünyanın en ileri entegre et işleme tesislerine sahip Hollanda'da Frigo lojistik araçları. Diğeri ise Hollanda'dan at eti, köpek eti gelecek o yüzden ithal ete izin vermeyin diyenlerin, özenle yem torbalarının içinde traktörle sürüne sürüne bin bir emekle sınır köylerinden kuzeye çalışan lojistik araçları."

