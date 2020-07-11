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"Basın özgürlüğü demokratik yaşamın en önemli unsurlarından biri"

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"Basın özgürlüğü demokratik yaşamın en önemli unsurlarından biri"
11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:33

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, basın günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özyiğit'in mesajı şöyle:

11 Temmuz 1889’da Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Saadet’in yayını ile birlikte başlayan yolculuk bugün 131. yılını doldurdu.

Basın özgürlüğü demokratik yaşamın en önemli unsurlarından biri, ülkedeki çok sesli ortamın artarak devamı daha da önemli.
Her dönemin kendi özgü sorunları ve zorlukları olduğu gerçeğinden hareketle, bunların aşılması, en aza indirilmesi elbette her kişi ve her kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu bilinçle bizler de özgür basın yaratma çabasında olan ve bu uğurda mücadele eden tüm kişi ve kurumlara destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu vesileyle tüm basın camiasının Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, basın özgürlüğünün demokratik yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunun yeniden altını çizmek isterim.

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