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Üniversite öğrencisine tacizde "Cici bebe" savunması

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Lefkoşa’da bir üniversiteye ait yurdun penceresinden dışarıya bakan 21 yaşındaki kız öğrenciyi görünce cinsel organına dokunan Sami Yediyıldız, üzerine dökülen Cici bebe bisküvi kırıntılarını temizlediğini iddia etti

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Üniversite öğrencisine tacizde "Cici bebe" savunması
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Lefkoşa’da bir üniversiteye ait yurdunun penceresinden dışarıya bakan 21 yaşındaki kız öğrenciyi görünce cinsel organına dokunarak, uygunsuz hareketlerde bulunarak tutuklanan zanlı Sami Yediyıldız, dün mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının ifadesinde üzerine dökülen cici bebe bisküvi kırıntılarını temizlediğini söyleyerek, savunma yaptığı öğrenildi.
Polis memuru, 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.45 sıralarında bir üniversitenin kampüsündeki yurdun yan tarafında bulunan otopark alanı içerisinde kullanımında bulunan aracın şoför koltuğunda oturduğu bir sırada yurdun penceresinden dışarıya bakmakta olan B.Y.'yi görüp  uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu söyledi.  
Polis, mesele ile ilgili olarak çekilen video görüntüsü olduğunu ve şikayetçinin telefonunun bu videonun alınması için DATA inceleme uzmanına gönderildiğini anlattı.  Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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