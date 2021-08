Başhekimden ciddi uyarı

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, hükümeti "yanlış yoldasınız" diyerek uyardı: "21 günlük yapılacak kontrollerle şu an elimizde olan iplerin ucu öyle bir kaçacak ki, değil bu hastane memleket kapanacak"





Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, önceki gün Başbakan Ersan Saner'in aşılı kişilerin 21 günde bir PCR yapacak açıklamasına isyan etti.

Başhekim Dr. Uçaner, bu süreçte yaşanan zorluklarla baş etmek için sıkı PCR ve/veya antijen testi kontrolünün olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekerek 21 günlük test kontrollerinin çok yanlış bir uygulama olduğunu ve hiçbir bilimsel açıklaması olmadığını söyledi. 21 günde bir yapılacak kontrollerle şu an ellerinde olan ipin ucunun öyle bir kaçacağını söyleyen Uçaner, “Değil bu hastane memleket kapanacak..." ifadelerini kullandı.

Dr. Uçaner'in paylaşımı şöyle:

“Uzun bir süredir günlük vaka ortalaması nüfus oranına göre çok yüksek, birçok ülkeyi takip ediyoruz ve sanırım nüfus-vaka oranının uzun süre yüksek seyreden rakamlarına bakınca KKTC olarak gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz.

Acil Durum Hastanesinin doluluk oranını aşmaması için ,sistemin durmaması için herkes kenetlenmiş, herkes kendi işinden başka işler de yaparak buna katkı koyuyor.

Süreç zor, kötü, yorucu, ama bir şekil gidiyor. Gitmeli de....Bu süreçte yaşanan zorluklarla baş etmek için temas ekibinin çalışması sıkı PCR ve/veya antijen testi kontrolü olmazsa olmazlarımızdı. Kuluçka süresinin hala daha 10-12. gününde pozitife dönen temaslılar var. Bunları tespit etmekte yine PCR kontrolleri bizim için çok önemli. Bunun yaşanmaması için de haftalık veya 72 saatlik dışarda semptomlu olmayan kişilerin taranması en önemli kriter.

Ücretli yapılır, ücretsiz yapılır ,başka dünya ülkelerinde uygulama bu şekildedir, Bizim ülkemizde durum bellidir, her hafta test yapıp da para veremeyecek çok insan var. Önce bunu bilmemiz lazım, sonra dünya ülkelerini örnek almamız lazım.

Bugüne kadar ciddi stres, yoğun çalışma, herkesin fiziksel, psikolojik yorgunluğuna rağmen bir şekil devam ediyoruz. Ciddi vaka sayılarına rağmen kimseyi mağdur etmemek için yoğun çaba harcıyoruz.

Özetleyim :

21 günlük test kontrolleri çok yanlış bir uygulama. Hiçbir bilimsel açıklaması yok. Sağlık bakanlığı size hayır diyor, siz kendi doğrunuzu uyguluyorsunuz, yanlış bir yoldasınız. 21 günlük yapılacak kontrollerle şu an elimizde olan iplerin ucu öyle bir kaçacak ki , değil bu hastane memleket kapanacak...

Ben söyleyim..Siz kaale alırsınız yada almazsınız...Sizin bileceğiniz iş. Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz ama sizin yapacağınız hatalar ve şu an aldığınız karar kabul edilecek gibi değil. 1 Eylül e daha 5 gün var, düşünüp başka bir çözüm üretiniz. Sağlık Bakanlığı var. Bilimsel kurul var. Bilimsel olarak bunu karara bağlayınız”

BAKANLIKLARA TEPKİ

Öte yandan Pandemi Hastanesi’nde hem servisteki, hem de yoğun bakımdaki hastaların durumunun çok kritik olduğunu yineleyen Başhekim Dr. Erol Uçaner, çok zor şartlarda hizmet verebildiklerini anlattı. Uçaner, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nın isteklerine cevap vermemesinden dolayı eleştirdi.

Personel eksikliği nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Uçaner, “Artık çöktük, çöküyoruz, akışına bıraktım. Personelimi de artık sıkmıyorum, sıkacak bir durum kalmadı. Hastane çöktüğü anda ülke kapanacak. Memleket de kapanacak, bunu bilmeliler.” dedi.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın artık Sağlık Bakanlığı’nın çağrısına destek vermesi gerektiğini söyleyen Uçaner, “Ya destek verirler, ya da neler olur göreceğiz…” şeklinde konuştu.

Uçaner, ailelerin ‘yaşlıdır nereden bulaşacak’ mantığı güttüğünü, bu nedenle yaşlılarına aşı yaptırmadığını belirtti ve bu düşüncenin çok yanlış olduğuna vurgu yaptı.

Pandemiyle mücadelede yapılan testlerin önemine değinen Uçaner, “Ekonomik boyutunun ne olduğunu bilmiyorum ama mantığımız her zaman maksimum test, maksimum hasta tespiti ve mücadele diyor. Bu karar çok yanlış. 3 hafta da 1 test istenmesi çok yanlıştır. Bu uygulama ile ağır aksak ilerleyen sistemimiz tamamen çökecek” dedi.

“HEMŞİRE İSTİYORUZ, MALİYE BAKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK PARA YOK DİYOR”

Doktor, hemşire, güvenlik görevlisi, bekçi, temizlikçi gibi eleman desteğine acilen ihtiyaçları olduğunu anlatan Uçaner, Pandemi Hastanesi’ndeki işleyişin çökmek üzere olduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa sert sözlerle eleştiride bulunan Uçaner, şöyle devam etti:

“Biz burada çalışan sağlıkçılar artık stresten uyku nedir bilmiyoruz, herkes iki kişilik iş yapıyor, personelimizden bir kişi bile rest çekse tüm sistem çöker. Fiziksel ve psikolojik olarak yıpranmış boyutta hizmet veriyoruz. Saat 2’de mesaisi biten ve çıkması gereken insanlar haftada 3 gün gece 8’e kadar çalışıyor. Hemşireler 17 saat çalışıp 6 saat eve gidip uyuyup geri geliyor. İnsan psikolojisini zorlayan bir pozisyona geldiler, hemşire istiyoruz, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık para yok diyor. Sağlık Bakanlığı mücadele içinde. Hastane çöktüğü anda ülke kapanacak. Memlekete kapanacak, bunu bilmeliler.”

Gerekli desteğin sağlanmaması halinde Pandemi Hastanesi’ndeki bazı işleyişleri değiştirmek zorunda kalacağını kaydeden Uçaner, bununla birlikte hastanenin çıkmaza sürükleneceğini işaret etti.

Uçaner, özetle şunları dile getirdi:

“Artık çöktük, çöküyoruz. Artık akışına bıraktım. Personelimi de artık sıkmıyorum. Maliye ve Başbakanlık ya artık Sağlık Bakanlığı’na destek verir ya da neler olur göreceğiz. Sağlık Bakanlığı’nın isteklerine artık cevap verilsin, personel istiyoruz. Aksi halde Pandemi’deki PCR test merkezlerini, buradaki diğer birimlerin tümünü kapatıp yoğun bakım ve hastane merkezine çekeceğim. Burası giderek kilitlenecek.”