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Bu acının tarifi yok

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Ölümü ile tüm ülkeyi yasa boğan 5 yaşındaki Karel, feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Defnedilmek üzere omuzlara alınan Karel bebeğin arkasından annesinin ‘korkma bebeğim ben de yanına geleceğim’ feryatları yürekleri yaktı

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Bu acının tarifi yok
 
Murat ASLAN
Trafik kazası sonucu ölümüyle ülkeyi yasa boğan, derin yaralar bırakan 5 yaşındaki Karel Taşkentli, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Taşkentli için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde minik Karel’in ailesi ve sevenlerinin feryatları yürekleri dağladı. Karel’in anne babası tabutuna sarılıp oğullarıyla son kez vedalaştı.
Kazada yaralanan ve hastaneden dün taburcu olan Karel'in annesi Gözde Taşkentli oğlunun tabutuna sarıldı, bir an olsun bırakmak istemedi.
Acılı aile güçlükle ayakta durabildi, gözyaşları bir an olsun dinmedi.


Defnedilmek üzere omuzlara alınan Karel bebeğin arkasından annesinin ‘korkma bebeğim ben de yanına geleceğim’ feryatları yürekleri yaktı.
Cenaze töreninde sağlık ekipleri de hazır bekledi.
Lefkoşa'da önceki gün saat 17.20 sıralarında yeni kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada 5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetmişti.
Kaza, 34 yaşındaki Gözde Demirkaya Taşkentli yönetimindeki NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durması sonucu meydana gelmişti.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Karel Taşkentli kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmişti.
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