Başbakanlıktan okullara destek

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, okullardaki eksiklikleri tespit ederek, gereken desteği verdiklerini söyledi; bu yıl 60. kuruluş yılını kutlayan Türk Maarif Koleji’nin düzenleyeceği etkinliklere de katkı sağlama sözü verdi

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Türk Maarif Koleji Okul müdürü Candan Kortay, Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Bozalp Selvi ve Okul Aile Birliği üyelerini Başbakanlıkta kabul etti. Türk Maarif Koleji Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkan ve üyelerinin 60. Yıl etkinlikleri ile ilgili gerçekleştirdikleri kabulde bir konuşma yapan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu; ülkemizin sembol okullarından olan Türk Maarif Koleji’nin bu yıl 60. kuruluş yılını kutladığına dikkat çekti. Hüseyin Cahitoğlu; konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler de her yıl yüzlerce öğrenci mezun eden Türk Maarif Koleji’nin 60. Yıl kutlamaları çerçevesinde yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi aldık. Tarafımıza verilen bilgiye göre Türk Maarif Koleji, adına yakışır şekilde bir dizi etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır. Bizlerde Başbakan’ımız Ünal Üstel’in desteği ile Başbakanlık, Spor Dairesi ve Piyangolar birimi olarak Türk Maarif Koleji’nin bu yıl düzenleyeceği piyango biletlerinin basımını yaparak, okulumuzun 60. Yılı etkinliklerine katkı sağlama amacındayız. Ayrıca Spor Dairemiz okulumuza spor malzemesi desteğinde de bulunacaktır. Bu gibi desteklerimiz sadece Türk Marif Koleji ile sınırlı kalmamaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren okullarımızdaki eksiklikleri tespit ederek, gereken desteği veriyoruz.”

KORTAY’DAN ÜSTEL VE CAHİTOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Türk Maarif Koleji Müdürü Candan Kortay da bir konuşma yaparak, “Okul Aile Birliği Başkanımız Sinem Bozalp Selvi ve okul aile birliği üyelerimizle Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizin amacı, okulumuzun 60. Yılı kutlamaları çerçevesinde yapacağımız etkinlikler ile ilgili bilgilendirmede bulunmaktır. Okulumuza birçok katkı sağlanmaktadır. Bu vesile ile Başbakanımız Ünal Üstel ve Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'na okulumuza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz."

