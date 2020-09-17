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Başbakanlığa istihdam edildiler ama işe gitmiyorlar

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KTAMS, geçici işçi istihdamlarının iptali için dava dosyalarken, KTAMS Başkanı Bengihan, “Başbakanlığa alınan üç isim işe hala daha gitmedi. Çünkü seçim çalışmalarında. Ay sonunda da maaşını alacak” dedi

Başbakanlığa istihdam edildiler ama işe gitmiyorlar
 
 
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), BP-HP hükümetinin partizanca yaptığını ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava dosyaladı.
Gelişmeyle ilgili Kanal SİM’de konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Başbakanlığa alınan üç isim işe hala daha gitmedi. Çünkü seçim çalışmalarında… Ay sonunda da maaşını alacak” iddiasında bulundu.
Güven Bengihan, konuyla ilgili bir soru üzerine “Sorunumuz işçilerle değil, sistemle ve bunun savunucusu ve kurucusu olan hükümetle… Başbakanlıkta geçici alınan 3 isim hala daha işe bile gitmedi… Çünkü şu an parti çalışmalarında… Personel dairesine de bildirdik” İfadelerini kullandı."Peki, bu durmda maaşını alacak mı?" sorusuna karşılık ise Bengihan "elbette alacak" dedi.
 
 
 
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