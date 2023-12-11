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Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, insan hakkı ihlallerine karşı susmamak gerektiğini belirtti

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dünya genelinde özellikle Filistin halkına karşı yapılan insan hakkı ihlallerine karşı susmamak gerektiğini belirtti.

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Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, insan hakkı ihlallerine karşı susmamak gerektiğini belirtti
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Ataoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
 
“Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin anlamı ve önemi, insanlığın ortak değerleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu özel günde, insan haklarına saygı, adil bir dünya ve huzurlu bir gelecek için bir araya gelmek, sorumluluklarımızı hatırlamak ve daha iyi bir toplum için çaba göstermek amacıyla bir araya geliriz.
 
Tarihimiz, insan hakları ve hukukun korunması konusunda ilham verici olaylarla dolu. Milletimiz, zulme ve haksızlığa karşı durmayı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş bir topluluk. Adaletin ne denli değerli olduğuna dair derin bir inanç, milletimizin karakterini şekillendiren temel unsurlardan biridir.
 
Ancak, dünya genelinde hala birçok insan hakları ihlali yaşanmaktadır. Bu bağlamda, özellikle yakın coğrafyamızda, Filistin topraklarında devam eden zulmü hatırlamak ve ses çıkarmak önemlidir. İsrail saldırıları sonucu yaşanan büyük trajedi, masum sivillerin ve çocukların acımasızca katledilmesine neden olmuştur. Ama malesef dünya, bu konuda pek iyi bir sınav vermemekte ve yaşananlara adeta seyirci kalmaktadır. Bu gün, insan haklarına saygıyı, adalete ve özgürlüğe olan inancımızı bir kez daha yinelememiz gereken bir gündür.
 
Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzur ve adalet dolu bir gelecek temenni ediyorum. Unutmayalım ki, insan hakları evrensel bir değerdir ve bu değere olan inancımız, daha iyi bir dünya için mücadelemizi şekillendirecektir.”
 
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