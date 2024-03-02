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Aksa Futbol Ligleri 21. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 21. Hafta günün sonuçları
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Süper Lig
Dün
Yenicami-M.Karşıyaka: 0 – 3
BUGÜN
Mağusa T.Gücü-C.B Gençlik Gücü: 5 – 2
Doğan T.Birliği-Yeniboğaziçi : 2 – 4
A.Yeşilova-T.H.Dumlupınar: 3 – 1
Göçmenköy-Lefke: 1 – 1
Pera L.G.Birliği-Cihangir: 1 – 2
3 Mart 2024, Pazar
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Çetinkaya (Evren Karademir)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-T.Ocağı (İsmail Ercan)
 
1.Lig
Dün
Girne H.Evi-M.Değirmenlik: 0 – 1
BUGÜN
Binatlı-M.H.Yılmazköy : 1 – 0
Mormenekşe-Düzkaya: 0 – 0
3 MART 2024, PAZAR
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Baf Ü.Yurdu (İbrahim Katmer)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Ü.Maraş (Turgay Misk)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Ozanköy (Ali Özer)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-Geçitkale (Hüseyin Eyyüpler)
4 Mart 2024, Pazartesi
18.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Hamitköy (Ferhat Tuna)
 
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