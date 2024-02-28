Başbakan Üstel, Ataoğlu ve Arıklı ile bugün Ankara'ya gidiyor

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bugün Ankara'ya resmi çalışma ziyareti yapıyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel ve beraberindeki heyeti Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya gelecek.

Başbakan Ünal Üstel ve heyetinin Ankara'da, devam eden projelerle ilgili birtakım çalışma toplantıları yapması planlanıyor

-Başbakan Üstel: "Devam eden projelerle ilgili çalışma toplantılarımız olacak"

Başbakan Ünal Üstel, ziyaret öncesi hem Ankara temasları, hem de güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üstel, "Karşılıklı sevgiye, saygıya, güvene ve işbirliğine dayanan KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerini hükümet olarak en üst seviyede sürdürmeye devam ediyoruz. İşbirliğimize dayalı gerçekleştirilmiş pek çok projenin yanında halen devam etmekte olan da pek çok ortak projemiz var. Ankara ziyaretimizde, devam etmekte olan projelerle ilgili çalışma toplantılarımız olacak. Toplantılarımızda, ekonomi, ulaştırma, eğitim, turizm ve tarım gibi konu başlıklarındaki süreçleri ele alacak ve gerekli koordinasyon çalışmalarını birlikte yapacağız." dedi.



-"Soruşturmaları yakından takip ediyoruz"

Ülkedeki güncel konulara ilişkin de açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, ülkede bir eğitim kurumunda başlatılan ve yürütülen soruşturmaları yakından takip etmeye devam ettiklerine işaret ederek, “Ancak tüm bunlardan bağımsız olarak şunu da açıkça vurgulamak istiyorum; ülkemizde bulunan yerli ya da yabancı kurumların faaliyetlerinin güvenlik boyutu da bizim için her şeyden önemlidir.

Bu ülkede, kim ya da kimler tarafından yapılırsa yapılsın insan kaçakçılığı gibi faaliyetlere de asla göz yummayacağız. Halkımızı, sınırlarımızı ve güvenliğimizi tehdit eden kimseyi affetmeyiz.” dedi.

-"Üniversite sektörümüzde sadece tabeladan ibaret üniversitelere yer yoktur"

Başbakan Üstel şu ifadelere yer verdi:

“Dünya listelerine girmeyi başaran çok iyi okullarımızın marka değerine de gölge düşürmektedir. Hiç bir hatanın onların imajına zarar vermesine de izin vermeyeceğiz. Herkes şunu bilmelidir ki, tüm süreçler tamamlandığında, üniversite sektörümüz eskisinden çok daha güçlü ve nitelikli şekilde yoluna devam edecektir.

Üniversite sektörümüzde sadece tabeladan ibaret üniversitelere yer yoktur. Kötü örnekler, dünya listelerine girmeyi başaran çok iyi okullarımızın marka değerine de gölge düşürmektedir. Hiçbir hatanın onların imajına zarar vermesine de izin vermeyeceğiz. Herkes şunu bilmelidir ki, tüm süreçler tamamlandığında, üniversite sektörümüz eskisinden çok daha güçlü ve nitelikli şekilde yoluna devam edecektir."

