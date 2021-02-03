Başbakan Saner parti başkanlarıyla toplantı yapıyor

Başbakan Ersan Saner'in Mecliste temsil edilen Siyasi Partilerle görüşmesi saat 10.15 de başladı. görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı ,Başbakan yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal yer alıyor. Görüşmeye Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Uzmanı Prof.Dr Nedime Serakıncı da katılıyor