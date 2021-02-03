Kapanma kararı alınanı 7 gün. Bu bir haftalık kapanmada sağlık, eğitim, ekonomi anlamında bu ülkenin ciddi kayıpları var.

Ve maalesef tamamının boşuna olduğunu düşünüyorum.

Zira ortada bir kapanma falan yoktur. Temas devam etmektedir. Halen bir pozitif vakanın 15- 18 temaslısı çıkabilmektedir. Bu rezalettir, bu ülkenin kaynağını enerjisini boşa harcamaktır.

Boşuna mı kapandı bu ülke? Evet... Öyle görünüyor ki boşuna.

Peki, işin uzmanları toplamda ne öneriyor?

1- Temasın hızla kesilmesi gerekiyor.

2- Test sayısının artması ve hastaların devamında hız izole edilmesi gerekiyor.

3- Aşıya ulaşarak, bağışıklığı artırmak gerekiyor.

Her üçünde de zaafiyet yaşayan bu ülke, mücadelesini nasıl verecek?

Sağlık sistemini süratle "çok test karşılığında çok hasta" döngüsüne hazır etmek gerekiyor.

Birileri kapanmayı dahi yönetemezken... Kapanmanın gereğini yapamazken...

Birilerinin aşı ve aşı organizasyonu...

Birilerinin açılmayla birlikte yeni koşullara bu ülkeyi hazırlaması gerekiyor.

Nakış nakış kurgulamamız gereken bir tabloda... Tek bir uygulama vardır.

SALDIM ÇAYIRA, MEVLAM KAYIRA...

Henüz geç değildir.

Tablo çok da iyi değil... Dünden bugüne 39 vaka; ama dün de 46 vaka açıklanmıştı. Akşama 100 bandında bir açıklama beklentisi var.

Yazık değil mi hepimize?

Birileri tama yönetemiyor ama birileri de yani halk olarak biz de teması kesmiyoruz.

(Hüseyin Ekmekçi)





Rekor vakıa bekleniyormuş. Ama msühim olan bugün değil. KKTC, kendine şu soruyu sormalı zamanı geriye alsak Temmuz ayında açtığı karantinasız girişleri bu devlet yeniden açar mıydı? Açardı. 31 Aralık Gecesi toplu partiler veren gazinoları kapatır mıydı? Kapatamazdı. Yarın vakıalar biraz düşünce bunların lobileri gene hükümet üstünde baskı kurmayacak mı? Bu devlet de onların her istediğini gene yapmayacak mı? O zaman daha çok rekor kıracağız. Paraya tapınmaya devam... Devletimizin felsefe problemi var. İnsan hayatı devletin değerler hiyerarşisinin en üstünde değil... En üstünde olan şey Para...

(Mehmet Ekin Vaiz)







Online olayını başarmak isteyen 5 G'ye geçer.

GKRY geçti.

Biz ne yapıyoruz!?

Bindik bir alamete...

Bu işleri yapamayacaksanız... yapamıyorsunuz demektir. Çağı yakalamazsak işimiz zor.

İlim Çin'de bile olsa gidiniz dememiş miydi Peygamber !? Hem de 1000 sene evvel.

(Hatice Özler Şahin)





İşyerlerini kapatmak, sokağa çıkma yasakları koymak, ve diğer bütün önlemler bir amaç değil, bir araçtır. Asıl amaç teması ve bulaşı azaltmaktır! Bu hedefe nasıl ulaşıldığının çok bir önemi yoktur, önemli olan hedefe ulaşıp ulaşılmadığıdır. Bazı kararlar alındı ve 1 hafta uygulandı. Peki bu bir haftada temas/bulaş ne kadar azaldı? Bir haftada ne kazandık, ne kaybettik? Hangi günden itibaren vaka sayısında düşüş bekleniyor? Ekonomik önlemler için neler yapılacak? Devletteki uzmanlar bu konuları detaylı çalışıyorlardır kesin, hangi önlemin ne kadar fayda sağladığını en bilimsel şekilde çalışmışlar ve ona göre önlemlerdeki düzenlemeleri bu hafta ona göre yeniden şekillendireceklerdir. Bu bir haftada devletimiz tarafından yapılan analizleri, çalışmaları ve bu yönde yapacakları açıklamaları sabırsızlıkla bekliyorum.

(Kemal Basat)







Atanmış Başbakan ve yeni hükümeti bu işi çok kötü başlarına giydi! Zamanında tedbir almadığı için özür dileseler de artık bir işe yaramaz! Hastalıkla pazarlık etmeye kalktı BB Hamza Saner. Ve bu durumlara geldik. Sağlık Bakanı bile ne diyor, "böyle kapanma olmaz." Öyleyse artık tek alternatif "total kapanmadır." Maalesef bir süre için sıfır temas bu işin tek çaresi.. Halk dinlemiyor mu? Dinleteceksin.

(Mete Hatay)



